УЕФА выбрал лучший гол Евро-2020

Его забили в одном из первых матчей турнира.

УЕФА назвал автора лучшего гола чемпионата Европы по футболу. На это звание претендовали десять игроков, чьи забитые мячи были отобраны техническими наблюдателями организации.

Лучшим стал гол нападающего сборной Чехии Патрика Шика в матче 1-го тура группового этапа против Шотландии. 25-летний игрок отправил мяч в ворота соперника с 45 метров, с центра поля. Его команда одержала победу со счетом 2:0.

Всего по итогам Евро-2020 Патрик Шик забил пять голов и занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира. Чехия дошла до четвертьфинала, уступив Дании - 1:2.

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Видео: YouTube / Il-Bibbja Tal-Futbol