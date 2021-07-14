Алексей Миранчук прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук прокомментировал выступление сборной России по футболу на Евро-2020. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу итальянской команды.
Это был мой первый Евро, поэтому очень рад, что туда попал. Результатом, как вся команда и страна, недоволен. Но опыт больших турниров уже есть, и в дальнейшем, надеюсь, будем выходить на какой-то новый уровень.
Алексей Миранчук, полузащитник "Аталанты"
Он также заявил, что был счастлив стать первым игроком в истории клуба, кому удалось забить на чемпионатаха Европы.
Сборная России завершила свое выступление на Евро-2020 на групповом этапе. Команда заняла последнее место в группе B, набрав три очка в трех матча. Алексей Миранчук отметился единственным голом в ворота сборной Финляндии.
Ранее стало известно, что новый главный тренер сборной России по футболу будет назначен в ближайшее время.
Видео: YouTube / Atalanta Bergamasca Calcio
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