Матыцин: новый главный тренер сборной России по футболу будет назначен в ближайшее время

В Минспорте назвали качества, которым и должен обладать новый главный тренер команды ао футболу, представляющей Россию.

Российский министр спорта Олег Матыцин заявил журналистам о том, что новый главный тренер сборной РФ по футболу будет назначен в ближайшее время. Это произойдет до начала отборочных матчей на Чемпионат мира 2022 года. Команда должна встретиться с хорватами в рамках соревнования уже 1 сентября.

Сборную должен тренировать человек с опытом такой работы, который умеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учетом традиций и современных тенденций отечественного футбола. Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

Напомним, что Российский футбольный союз 8 июля расторг контракт со Станиславом Черчесовым, так как сборная РФ на чемпионате Европы по футболу-2020 заняла последнее место в группе В. Игроки не смогли выйти даже в плей-офф соревнования. Контракт с главным тренером был подписан в августе 2016 года и должен был действовать до 30 декабря 2022 года.

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