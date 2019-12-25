Сборную России по футболу возглавит Валерий Карпин

В ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России.

Валерий Карпин — бывший главный тренер московского "Спартака" и действующий — "Ростова".

Карпин уже дал первый комментарий после своего назначения, заявив, что для это для него "большая честь и высокая оценка его работы", а также "новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере".

"Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить", - заявил он.

Карпин сменит Станислава Черчесова, который покинул команду после вылета с Евро-2020 с последнего места в группе.

Ранее стало известно, что сборная России проведет отборочные матчи ЧМ-2022 в Петербурге и Казани.

Фото: Артём Гусев / Wikipedia