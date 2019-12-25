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Сборная России проведет отборочные матчи ЧМ-2022 в Петербурге и Казани
Сегодня, 16:01
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Сборная России проведет отборочные матчи ЧМ-2022 в Петербурге и Казани

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Сборная России занимает 2-е место в отборочной группе H, набрав 6 очков в трех матчах.

Сборная России проведет отборочные матчи Чемпионата мира по футболу в Петербурге и Казани. Об этом сообщается на официальной странице российской сборной в Twitter.

Домашний отборочный матч против сборной Кипра по футболу состоится 11 ноября в 20:00 на стадионе "Газпром Арена". Кроме того, 8 октября этого года в Казани пройдет отборочный матч между сборными России и Словакии. Игра пройдет на стадионе "Ак Барс Арена", начало – в 21:45. 

Однако в настоящее время неизвестно, кто занял место главного тренера. Российский министр спорта Олег Матыцин заявил журналистам  о том, что новый главный тренер сборной РФ по футболу будет назначен в ближайшее время. Это произойдет до начала отборочных матчей на Чемпионат мира 2022 года. 

Напомним, что Российский футбольный союз 8 июля расторг контракт со Станиславом Черчесовым, так как сборная РФ на чемпионате Европы по футболу-2020 заняла последнее место в группе В.

Ранее мы писали, что Черчесов сравнил нюансы подготовки к чемпионатам мира и Европы.

Фото: ВКонтакте / Сборная России по футболу

Теги: матч, сборная россии, чм 2022
Категории: Новости России, Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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