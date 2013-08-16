Олимпийскими чемпионами в Токио стали россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев.

Сборная России завоевала одну бронзовую медаль в прыжках в воду на Олимпийских играх. Награду своей стране принесли парники Александр Бондарь и Виктор Минибаев. Они выступили в синхронном плавании в прыжках с 10-метровой вышки.

От РФ также участвовали в данном виде спорта Юлия Тимошинина, Анна Конаныхина. На трехметровом трамплине боролись за призовые места - Никита Шлейхер, Евгений Кузнецов, Мария Полякова. В общей сложности на летних Олимпийских играх в Японии оргкомитет разыграл восемь комплектов медалей. Россия заняла шестую позицию вместе с представителями Австралии и Мексики.

Лучшими в прыжках в воду признаны китайские спортсмены. Они смогли завоевать семь золотых медалей, пять серебряных наград. На второй позиции рейтинга расположились британцы, на третьем - американцы. Далее следуют Канада и Германия.

Напомним, что на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро россияне показали худший результат в дисциплине. Спортсмене не получили ни одной медали.

Судьи удовлетворили второй запрос Арины Авериной на изменение оценки на ОИ.

Фото: Telegram/Олимпийский комитет России