Ридзик завоевал бронзу Олимпиады в ски-кроссе

Фристайлист из РФ получил награду в Пекине.

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пекине в категории ски-кроссе. Таким образом спортсмен получил уже второй приз на зимних Играх, первую он привез из Пхеньяна. Лидером соревнований стал швейцарский представитель Райан Регез. На второй позиции расположился его соотечественник Алекс Фива. Представитель сборной России Кирилл Сысоев завершил свои выступления еще на стадии 1/8 финала, а Игорь Омелин - в четвертьфинале.

Напомним, что в мае 2017 года россиянин получил тяжелую травму — смещение двух позвонков. Однако за три недели до Олимпиады 2018 года успел восстановиться. В настоящее время у 29-летнего фристайлиста есть одно чемпионство и две серебряные медали на этапах Кубка мира.

Фристайлист принес национальной сборной 27 по счету награду: пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых. По общему количеству наград Россия уступает Норвегии, ФРГ и США.

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Фото: Telegram / Олимпийский комитет России

