Путин ждет новых побед российских олимпийцев

Глава РФ оценил волевые выступления спортсменов в Пекине.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что ждет новых побед от наших олимпийцев. Глава государства убежден в том, что атлеты, которые блестяще себя проявили во время Олимпийских зимних игр в Пекине, смогут добиться и новых побед в своей профессиональной карьере. Такое мнение политик высказал в рамках торжественного мероприятия в Кремле, посвященного вручению спортсменам государственных наград.

И, конечно, желаю вам новых побед. Они точно совершенно будут! Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны отметил, что российские олимпийцы, безусловно, заслужили государственные награды. Он считает победы спортсменов волевыми, которые стали украшением ОИ-2022 года, которые проводились в Китае. По словам Владимира Путина, болельщики не только России смотрели за выступлением атлетов из РФ "с восхищением и радовались". По мнению политика, в очередной раз спортсмены смогли доказать миру, что находятся в ряду самых-самых лучших.

Путин заявил о важности успехов российских олимпийцев.

Фото и видео: Kremlin.ru

