Глава РФ поблагодарил атлетов за их достижения.

Российский президент Владимир Путин заявил о важности успехов российских олимпийцев как для страны, так и для каждого гражданина. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках торжественной церемонии вручения государственных наград спортсменам. По мнению политика, формировать необходимые комфортные условия для тренировок атлетов - это государственный долг и ответственность должностных лиц, которые работают в сфере физической активности.

Конечно, главная заслуга - это ваша, труд, талант, целеустремленность. Ваши и ваших тренеров. Вот кто реальные герои этого события. И для страны, практически для каждого гражданина России чрезвычайно важны ваши успехи. Владимир Путин, президент РФ

Церемония состоялась в Екатерининском зале первого корпуса Кремля. В финале мероприятия оркестр исполнил мелодию "Славься" Михаила Глинки. После этого главе РФ и спортсменам предложили шампанское.

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Фото и видео: Kremlin.ru