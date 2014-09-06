Хоккеисты Кучеров, Сергачев и Василевский встретились с Байденом

Хоккеисты из "Тампы" посетили Белый дом.

Российские хоккеисты Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский встретились с американским президентом Джо Байденом в Белом доме. В понедельник 25 марта лидер США принял спортсменов вместе с командой профессионального клуба Tampa Bay Lightning в рамках ежегодного торжественного наградного мероприятия.

Напомним, что "Тампа" является победителем НХЛ в 2021 году. Спортсмены получили Кубок Стэнли в 2004, 2020 и 2021 годах. Во время церемонии в Вашингтоне хоккеисты подарили политику именную хоккейную экипировку с номером 46. Эта цифра является отсылкой к статусу президента США - Джо Байден стал по счету 46-ым лидером администрации. Байден в шутку заметил, что ему приходится в обязательном порядке отчитываться за каждый полученный подарок.

Напомним, что в последний раз церемонию проводили в 2019 году, а в последующие годы из-за пандемии коронавируса мероприятие дважды переносили.

Белый дом не прокомментировал покупку Маском Twitter.

Фото и видео: Белый дом

