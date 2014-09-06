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Хоккеисты Кучеров, Сергачев и Василевский встретились с Байденом
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Хоккеисты Кучеров, Сергачев и Василевский встретились с Байденом

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Хоккеисты из "Тампы" посетили Белый дом.

Российские хоккеисты Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский встретились с американским президентом Джо Байденом в Белом доме. В понедельник 25 марта лидер США принял спортсменов вместе с командой профессионального клуба Tampa Bay Lightning в рамках ежегодного торжественного наградного мероприятия.

Напомним, что "Тампа" является победителем НХЛ в 2021 году. Спортсмены получили Кубок Стэнли в 2004, 2020 и 2021 годах. Во время церемонии в Вашингтоне хоккеисты подарили политику именную хоккейную экипировку с номером 46. Эта цифра является отсылкой к статусу президента США - Джо Байден стал по счету 46-ым лидером администрации. Байден в шутку заметил, что ему приходится в обязательном порядке отчитываться за каждый полученный подарок.

Напомним, что в последний раз церемонию проводили в 2019 году, а в последующие годы из-за пандемии коронавируса мероприятие дважды переносили.

Белый дом не прокомментировал покупку Маском Twitter.

Фото и видео: Белый дом
 

Теги: андрей василевский, белый дом, джо байден, михаил сергачев, никита кучеров, тампа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Хоккей,

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