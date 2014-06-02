Белый дом не прокомментировал покупку Маском Twitter

Джен Псаки рассказала о вреде технологических платформ.

Белый дом не прокомментировал покупку американским бизнесменом и основателем компании SpaceX Илоном Маском социальной сети Twitter. В рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне СМИ спросили у официального представителя Белого дома о том, как власти США реагируют на сведения о приобретении технологического продукта предпринимателем. Джен Псаки подчеркнула, что в целом президент Джо Байден давно обеспокоен влиянием крупных онлайн-платформ и их воздействием на повседневную жизнь граждан.

Я не буду комментировать конкретную сделку…Что я могу сказать вам в целом, независимо от того, кто владеет Twitter, президент уже давно обеспокоен относительно силы крупных платформ. Джен Псаки, пресс-секретарь Беллого дома

Джен Псаки также отказала прессе в обсуждении "гипотетических" изменений в политике социальной сети после ее приобретения Илоном Маском. В Белом доме считают, что технологические платформы должны нести ответственность за тот вред, который они наносят населению. Байден является сторонником решительных реформ в данной области. В частности, он поднимает вопросы о дезинформации.

Напомним, что Twitter заблокирован на территории России из-за большого количества "деструктивного контента".

Псаки: решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО принимать трем этим сторонам.

Фото и видео: Белый дом