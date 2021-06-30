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Псаки: решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО принимать трем этим сторонам
Сегодня, 8:32
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Псаки: решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО принимать трем этим сторонам

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В Белом доме заметили, что вопросы по вступлению стран в военный альянс следует адресовать этим государствам.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки рассказала о том, что решение о вступлении Финляндии и Швеции в ряды НАТО принимать трем этим сторонам. Такое мнение чиновница огласила в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Она отметила, что Белый дом оставляет за иностранными партнерами право по выработке ответов на вопросы данного рода.

Эти решения надо принимать данным странам и НАТО. Так что мы предоставим это делать им.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх признался перед прессой еще 21 апреля в том, что Вашингтон активно подталкивает Финляндию и Швецию к вступлению в Североатлантический военный альянс. Это происходит в рамках противостояния Москве.

МИД РФ ответил на заявления США о спонсорстве терроризма.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, джен псаки, нато, финляндия, швеция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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