Глава МОК раскритиковал тренеров Валиевой за проявленную к ней холодность

Томас Бах недоволен работой тренеров и окружения Трусовой и Валиевой с психологическим состоянием спортсменок.

Глава Международного Олимпийского комитета раскритиковал тренеров российской спортсменки Камилы Валиевой за проявленную к ней холодность после выступления с произвольной программой на личных женских состязаниях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. На пресс-конференции Томас Бах вспомнил, как девушку встретили на выходе со льда. По мнению эксперта, поведение тренерского состава и окружения 15-летней фигуристки не дает уверенности в хорошем будущем Валиевой.

Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке. Томас Бах, глава МОК

Глава МОК также негативно оценил отношение тренеров к спортсменке из России Александре Трусовой. Все, что произошло с ней Бах назвал "неправильным". По мнению Томаса Баха, девушкам, включая Камилу Валиеву, требуется поддержка со стороны близких и семьи. Он надеется на то, что этот опыт не станет для спортсменок слишком драматичным.

Бах заявил, что в МОК не хотели участия Валиевой в ОИ.

Фото и видео: YouTube IOC Media