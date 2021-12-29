Бах заявил, что в МОК не хотели участия Валиевой в ОИ

Томс Бах рассказал, какого мнения придерживается после положительного допинг-теста россиянки.

Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в МОК не хотели участия российской спортсменки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Эксперт пояснил на пресс-конференции, что эта позиция появилась уже после того, как стало известно о положительном результате допинг-теста фигуристки. При этом МОК уважает решение судебной инстанции о допуске девушки к международным соревнованиям.

Мы пошли в суд, потому что не хотели, чтобы Валиева участвовала. И мы проиграли суд, но надо уважать закон. Если не будем уважать, не будет международного спорта. Но мы решили не проводить медальную церемонию. Томас Бах, глава МОК

Напомним, что допинг-проба Камилы Валиевой была сделана 25 декабря 2021 года. МОК, WADA и Международный союз конькобежцев (ISU) подали протест в CAS, который был отклонен. В результате девушку допустили до участия в личном женском катании в Пекине.

Глава МОК был потрясен выступлением Валиевой на Олимпиаде.

Фото и видео: YouTube IOC Media

