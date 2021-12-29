Глава МОК был потрясен выступлением Валиевой на Олимпиаде

Томас Бах дал оценку выступлению фигуристки Камилы Валиевой в рамках произвольной программы.

Глава Международного Олимпийского комитета рассказал о своих впечатлениях от выступления российской спортсменки Камилы Валиевой в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Томас Бах признался журналистам на пресс-конференции в том, что был потрясен и восхищен работой фигуристки. Специалист добавил, что видел стремление девушки как можно лучше завершить прокат, несмотря на обстоятельства, с которыми она столкнулась.

Я был встревожен, потрясен, когда увидел по телевидению ее выступление. С каким давлением она столкнулась, это невероятно. Я был атлетом, знаю, что такое давление. Но это давление за пределами моего понимания, а ведь ей 15 лет. Томас Бах, глава МОК

По мнению Баха, язык тела фигуристки отображал невероятный ментальный стресс. Однако девушка не могла просто уйти со льда и забыть историю с положительным допинг-тестом и давлением со стороны. Томас Бах напомнил прессе о том, что был против того, чтобы Камила Валиева продолжала участие в зимних Играх в 2022 году.

Бах считает символичным, что Буров и Абраменко поздравили друг друга с медалями на Играх.

Фото и видео: YouTube IOC Media