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Бах считает символичным, что Буров и Абраменко поздравили друг друга с медалями на Играх
Сегодня, 9:05
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Бах считает символичным, что Буров и Абраменко поздравили друг друга с медалями на Играх

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Глава МОК оценил совместное фото фристайлистов.

Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах считает символичным моментом, что российский и украинский спортсмены-фристайлисты Илья Буров и Александр Абраменко поздравили друг друга с олимпийскими медалями на зимних Играх в Пекине. Мужчины выиграли награды в акробатике, после чего в СМИ появились фотографии, как они обнимаются и совместно празднуют свое чемпионство.

В акробатике украинский спортсмен Александр Абраменко и Илья Буров из команды Олимпийского комитета России с теплотой отмечали свой успех, что символично в эти времена.

Томас Бах, глава МОК

Напомним, что Александр Абраменко занял второе место в лыжной акробатике, а Буров - третье. После соревнований спортсмены тепло поприветствовали друг друга. Ранее Министерство спорта Украины рекомендовало своим спортсменам не находиться вблизи российских представителей на Олимпиаде, а также избегать совместных снимков с ними.

Бах заявил о необходимости уважать решение Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой.

Фото и видео: YouTube / IOC Media
 

Теги: акробатика, александр абраменко, илья буров, мок, томас бах, фристайлистка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине, Спорт,

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