Путин посоветовал Валиевой не обращать внимания на критику из-за допинг-скандала

Глава РФ считает, что молодой девушке сложно выносить "наезды".

Российский президент Владимир Путин посоветовал фигуристке Камиле Валиевой не обращать внимания на критику из-за допинг-скандала. Такое обращение к 16-летней спортсменке глава государства сделал во время торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле олимпийских чемпионов, прибывших с медалями из Пекина.

Правда. Ты же совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды. Владимир Путин, президент РФ

Ранее победители и призеры Олимпийских игр 2022 года встретились с Владимиром Путиным и получили награды за выступление в Пекине. Спортсмены были награждены орденами "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.

Чернышенко: спорт должен оставаться вне политики.

Фото и видео: Kremlin.ru