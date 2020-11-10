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Путин посоветовал Валиевой не обращать внимания на критику из-за допинг-скандала

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Глава РФ считает, что молодой девушке сложно выносить "наезды".

Российский президент Владимир Путин посоветовал фигуристке Камиле Валиевой не обращать внимания на критику из-за допинг-скандала. Такое обращение к 16-летней спортсменке глава государства сделал во время торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле олимпийских чемпионов, прибывших с медалями из Пекина.

Правда. Ты же совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее победители и призеры Олимпийских игр 2022 года встретились с Владимиром Путиным и получили награды за выступление в Пекине. Спортсмены были награждены орденами "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.

Чернышенко: спорт должен оставаться вне политики.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, госнаграды, допинг-скандал, камила валиева, олимпиада в пекине
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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