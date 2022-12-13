Петербург в эти выходные примет фестиваль синхронного плавания "Живая вода"

Представления покажут 20 и 21 мая в 12:00, 15:00 и 18:00.

Уже на этих выходных Театр Марии Киселевой привезет в Петербург фестиваль синхронного плавания "Живая вода". Шоу состоится 20 и 21 мая в Центре водных видов спорта "Невская волна" (ул. Джона Рида, д. 8, корп. 2). Санкт-Петербург станет первым городом за пределами столицы, где в этом году покажут представление трехкратной олимпийской чемпионки.

Главные звёзды фестиваля – трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко (уроженка Гатчины), четырехкратная чемпионка мира Варвара Субботина, двукратная чемпионка мира Майя Дорошко.

Также в фестивале принимают участие профессиональные спортсмены по синхронному плаванию, прыжкам в воду, флайборду, цирковые и хореографические коллективы, молодые и опытные актеры. Действия развернутся в трех пространствах – на сцене, в воздухе и воде.

По сюжету, маленькая девочка Капа, Водяной и другие герои путешествуют по рекам и озёрам России. Персонажи вместе со зрителями познакомятся с Байкалом, Волгой, Невой, Ангарой и Енисеем, Ладожским и Белым озёрами, а также народами, населяющими их берега.

Также в рамках фестиваля 19 мая в Петербурге впервые состоится мастер-класс от сильнейших синхронисток мира: Светланы Колесниченко, Варвары Суботиной, Майи Дорошко. В мастер-классе примут участие более 70 спортсменок из 5 спортивных организаций Санкт-Петербурга.

Купить билеты на фестиваль, который состоится 20 и 21 мая в 12:00, 15:00 и 18:00 можно по ссылке.

Создателем проекта "Живая вода" является Театр Марии Киселевой. Его деятельность началась с 2004 года, когда в Москве состоялось первое Шоу Олимпийских Чемпионов, впоследствии ставшее ежегодным.

Мария Киселева – трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, трехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России, телеведущая, депутат Московской городской думы VII созыва.

Фото: kassir.ru