На МКС провели первую в истории Космическую Олимпиаду

На Международной космической станции провели первую в истории Космическую Олимпиаду. Видео с мероприятием опубликовано на Youtube-канале информационного издания "Чистовик".
Отмечается, что всего было четыре соревновательных дисциплины – "гандбол без рук", "прыжки в длину без приземления", "синхронное плавание без воды" и стрельба из резинок.
В одном из соревнований победил российский космонавт Петр Дубров.
Ранее глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин назвал причину внезапного включения двигателей многофункционального лабораторного модуля "Наука". По его словам, инцидент произошел из-за проблем, связанных с алгоритмами системы управления.
Видео: Youtube / Издание Чистовик
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