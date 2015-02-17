На МКС провели первую в истории Космическую Олимпиаду

Космонавты соревновались в четырех дисциплинах.

На Международной космической станции провели первую в истории Космическую Олимпиаду. Видео с мероприятием опубликовано на Youtube-канале информационного издания "Чистовик".

Отмечается, что всего было четыре соревновательных дисциплины – "гандбол без рук", "прыжки в длину без приземления", "синхронное плавание без воды" и стрельба из резинок.

В одном из соревнований победил российский космонавт Петр Дубров.

Ранее глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин назвал причину внезапного включения двигателей многофункционального лабораторного модуля "Наука". По его словам, инцидент произошел из-за проблем, связанных с алгоритмами системы управления.

Видео: Youtube / Издание Чистовик