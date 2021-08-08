Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады-2020

В тройке лидеров - США, Китай и Япония.

Сборная России завоевала 71 награду на летних Олимпийских играх в Токио. Таким образом спортсмены РФ заняли пятое место в медальном зачете, по количеству медалей – третье.

Всего копилке олимпийцев 71 медаль – 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых наград. Данный перечень возглавляет сборная Соединенных Штатов (39-41-33), на втором месте – Китай (38-32-18). Тройку лидеров замыкает Япония (27-14-17).

Церемония закрытия Игр состоится 8 августа в 14 часов по московскому времени. Она пройдет на Национальном в Токио. В ходе мероприятия олимпийский флаг будет передан преемнику следующих летних Игр – Франции, которая примет Олимпиаду в Париже в 2024 году.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что судьи на индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике пошли на подлог.

Видео: Instagram / isinbaevayelena