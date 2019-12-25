Россия окончательно лишилась победы в медальном зачете ОИ-2014

Команда опустилась на второе место в общем зачете, пропустив вперед Норвегию.

Россия окончательно лишилась победы в медальном зачете Зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Об этом сообщает "РИА Новости".

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию биатлониста Евгения Устюгова на аннулирование результатов мужской эстафеты, по итогам которой российская команда заняла первое место. Его присудили Германии, которая финишировала второй.

В связи с этим на счету российской сборной в общем зачете осталось 10 золотых медалей. Команда опустилась на второе место в общем зачете, пропустив вперед Норвегию (11 золотых наград).

Ранее Дегтярев назвал WADA союзником России в борьбе с допингом.

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