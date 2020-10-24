Россия заняла четвертое место в итоговом медальном зачете Паралимпиады

Тройку лидеров возглавили Китай, Великобритания и США.

Сборная РФ заняла четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете Паралимпийских игр в Токио.

За весь период соревнований российские спортсмены завоевали 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград. Возглавляет тройку лидеров Китай, следом идут Великобритания и Соединенные Штаты.

Суммарно россияне завоевали 118 наград, что позволило обновить рекорд сборной. Ранее самыми результативными для спортсменов РФ были Игры-2012 в Лондоне, в результате которых удалось завоевать 102 медали: 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых.

Паралимпийские игры проходили с 24 августа по 5 сентября. В последний игровой день единственную медаль российской сборной принесла легкоатлетка Елена Паутова (серебро).

Ранее футболисты сборной РФ одержали первую победу под руководством Валерия Карпина. Российские спортсмены обыграли соперников из Кипра со счетом 2:0.

Фото: Instagram / olympic_russia