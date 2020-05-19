Сборная РФ по футболу одержала первую победу при Карпине

Футболисты сборной РФ одержали первую победу под руководством Валерия Карпина. Российские спортсмены обыграли соперников из Кипра со счетом 2:0.
Матч состоялся в рамках отборочных игр ЧМ-2022, который пройдет в следующем году с 21 ноября по 18 декабря.
В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Ерохин (6-я минута) и Рифат Жемалетдинов (55-я минута). Таким образом, российская сборная возглавила группу H. На втором месте находятся хорваты.
Следующий матч сборной РФ состоится 7 сентября в Москве на стадионе "Спартака". Соперниками спортсменов станут футболисты из Мальты.
Напомним, неделю назад сборные Хорватии и России по футболу сыграли вничью в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года.
Ранее петербургский СКА одержал победу над "Локомотивом" со счетом 3:4.
Фото: pixabay.com
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