Сборная РФ по футболу одержала первую победу при Карпине

Российские спортсмены обыграли соперников из Кипра со счетом 2:0.

Футболисты сборной РФ одержали первую победу под руководством Валерия Карпина. Российские спортсмены обыграли соперников из Кипра со счетом 2:0.

Матч состоялся в рамках отборочных игр ЧМ-2022, который пройдет в следующем году с 21 ноября по 18 декабря.

В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Ерохин (6-я минута) и Рифат Жемалетдинов (55-я минута). Таким образом, российская сборная возглавила группу H. На втором месте находятся хорваты.

Следующий матч сборной РФ состоится 7 сентября в Москве на стадионе "Спартака". Соперниками спортсменов станут футболисты из Мальты.

Напомним, неделю назад сборные Хорватии и России по футболу сыграли вничью в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года.

Ранее петербургский СКА одержал победу над "Локомотивом" со счетом 3:4.

Фото: pixabay.com

