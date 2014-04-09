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Петербургский СКА одержал победу над "Локомотивом" со счетом 3:4
Сегодня, 21:35
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Петербургский СКА одержал победу над "Локомотивом" со счетом 3:4

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Матч проходил в Ярославле в субботу, 4 сентября. 

Петербургская команда по хоккею одержала победу над "Локомотивом" в овертайме. Игра закончилась со счетом 3:4. Матч проходил в Ярославле в субботу, 4 сентября. 

В составе команды были такие игроки, как  Антон Бурдасов, Линден Вей, Матвей Мичков, Оскар Фантенберг, Игорь Ожиганов. На воротах стоял Александр Самолов. 

Игра проходила напряженно: соперники атаковали друг друга, однако шайба хоккеиста из Петербурга Андрея Кузьменко разрешила равный счет. 

Напомним, следующий матч СКА сыграет с "Адмиралом" из Владивостока. Игра пройдет в Петербурге 6 сентября в 19:30.

Ранее Piter.tv писал, что больше тысячи бесплатных спортивных секций для людей всех возрастов и подготовок работают в Ленобласти.

Фото: Хоккейный клуб СКА

Теги: локомтив, победа, ска, хоккей
Категории: Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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