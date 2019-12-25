Больше тысячи бесплатных спортивных секций работают в Ленобласти

На территории региона около тысячи бесплатных секциях для людей всех возрастов и подготовок.

В Ленобласти поддерживают интерес жителей к спорту. На территории региона около тысячи бесплатных секциях для людей всех возрастов и подготовок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Самые популярные виды спорта среди жителей Ленобласти – бокс, хоккей, шахматы, волейбол, баскетбол, гимнастика, фитнес, спортивный туризм.

Также в регионе бесплатно можно попробовать свои силы в гандболе, верховой езде, фигурном катании, парусном спорте, спортивной аэробике, фехтованию. Бесплатные спортивные секции есть и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

С полным списком клубов, школ и секций можно ознакомиться на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту.

В Гатчине может появиться памятник, посвящённый педагогам.

Фото: pexels