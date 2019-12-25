В Гатчине может появиться памятник, посвящённый педагогам

В Гатчине может появиться памятник, посвящённый учителям. Об этом стало известно в ходе работы Круглого стола в средней школе №3 в Буграх, в котором принял участие губернатор 47 региона Александр Дрозденко.
Члены Ассоциации педагогов рассказали, что уже есть несколько идей к эскизам, а реализация проекта стала бы важным мотивирующим событием для всех учителей.
Александру Дрозденко понравилась данная идея, он сообщил, что будет проведен конкурс.
Стало известно, что стобалльники ЕГЭ из Ленобласти поступили в СПбГУ.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все