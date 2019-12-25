В Гатчине может появиться памятник, посвящённый педагогам

Члены Ассоциации педагогов рассказали, что уже есть несколько идей к эскизам.

В Гатчине может появиться памятник, посвящённый учителям. Об этом стало известно в ходе работы Круглого стола в средней школе №3 в Буграх, в котором принял участие губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Члены Ассоциации педагогов рассказали, что уже есть несколько идей к эскизам, а реализация проекта стала бы важным мотивирующим событием для всех учителей.

Александру Дрозденко понравилась данная идея, он сообщил, что будет проведен конкурс.

Стало известно, что стобалльники ЕГЭ из Ленобласти поступили в СПбГУ.

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