Стобалльники ЕГЭ из Ленобласти поступили в СПбГУ

Выпускники 11-х классов из Ленобласти, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, поступили в вузы Санкт-Петербурга. Несколько ребят решили продолжить обучение в Москве.
Самым популярным учебным заведением среди стобалльников из 47 региона стал СПбГУ, куда поступили семь человек. Также выпускники поступили в Политех, ИТМО, НИУ ВШЭ.
Школьники из 47 региона, получившие максимальный балл на ЕГЭ, подтверждают высокий уровень знаний и продолжают обучение в ведущих вузах России.
Сергей Тарасов, глава комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
Накануне Выборгский район Ленобласти отметил День знаний.
Фото: pexels
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