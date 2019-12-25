Стобалльники ЕГЭ из Ленобласти поступили в СПбГУ

Также выпускники поступили в Политех, ИТМО, НИУ ВШЭ.

Выпускники 11-х классов из Ленобласти, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, поступили в вузы Санкт-Петербурга. Несколько ребят решили продолжить обучение в Москве.

Самым популярным учебным заведением среди стобалльников из 47 региона стал СПбГУ, куда поступили семь человек. Также выпускники поступили в Политех, ИТМО, НИУ ВШЭ.

Школьники из 47 региона, получившие максимальный балл на ЕГЭ, подтверждают высокий уровень знаний и продолжают обучение в ведущих вузах России. Сергей Тарасов, глава комитета общего и профессионального образования Ленинградской области

Накануне Выборгский район Ленобласти отметил День знаний.

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