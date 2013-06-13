Выборгский район отметил День знаний

Всего в этом учебном году в образовательных организациях Выборгского района сели за парты около 17 000 школьников.

Во всех школах Выборгского района 1 сентября прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. Педагогов, учащихся и их родителей с началом нового учебного года поздравили представители правительства Ленобласти, ЗакСа региона, районной администрации и депутатского корпуса. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В Выборгском районе в этом году школьный звонок прозвенел почти для 2000 первоклассников, 39 из них сели за парты в школе №6. С Днем знаний участников торжественной линейки школы №6 поздравил глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин.

В этой школе сформировался отличный педагогический коллектив. Особые слова благодарности тем учителям, которые многие годы работают в этой школе. Сегодня тут созданы все условия для получения качественного образования. Дмитрий Никулин, пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Напутствия от депутата ЗакСа Ленобласти Олега Петрова собравшиеся восприняли с особой радостью.

От имени нашей комиссии по образованию и науки Законодательного собрания заверяю, что мы приложим все усилия, чтобы в ближайшее время у школы был красивый фасад. Олег Петров, депутат областного ЗакСа

Всего в этом учебном году в образовательных организациях Выборгского района сели за парты около 17 000 школьников.

Ранее Дмитрий Никулин и Валерий Савинов поздравили жителей Выборгского района с Днём знаний.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО