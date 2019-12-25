Дмитрий Никулин и Валерий Савинов поздравили жителей Выборгского района с Днём знаний

В новом учебном году Дмитрий Никулин и Валерий Савинов пожелали всем ребятам ярких открытий, интересных встреч, насыщенной жизни, радости от занятий и общения.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов поздравили детей, педагогов и родителей с Днём знаний.

Первое сентября – праздник, близкий каждому. С него начинается непростая, но очень увлекательная дорога в мир нового и неизведанного. Для первоклассников – это начало важного этапа в жизни, первые шаги на пути к серьезным достижениям. Для старшеклассников – это возможность поставить перед собой высокие цели и достичь их. Дмитрий Никулин и Валерий Савинов

Главы Выборгского района поблагодарили педагогов, которые с самых ранних лет ведут ребенка по жизни, формируют его личность, раскрывают потенциал. Также они выразили слова признательности в адрес родителей и всех, кто помогает постигать этот мир подрастающему поколению.

В новом учебном году Дмитрий Никулин и Валерий Савинов пожелали всем ребятам ярких открытий, интересных встреч, насыщенной жизни, радости от занятий и общения.

Фото: Piter.tv