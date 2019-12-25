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Россия и Хорватия сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2022
Сегодня, 8:14
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Россия и Хорватия сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2022

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Это была первая для Валерия Карпина игра на посту главного тренера национальной команды.

Сборные Хорватии и России по футболу сыграли вничью в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года. Игра завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что это был первый выход сборной РФ на поле под руководством Валерия Карпина, сменившего Станислава Черчесова, который покинул команду после вылета с Евро-2020 с последнего места в группе. Игра с хорватами прошла в московских "Лужниках". Капитаном команды в этом матче был Георгий Джикия.

Следующие матчи сборная России проведет на Кипре и в Москве 4 и 7 сентября соответственно. Сам же ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря следующего года.

Ранее глава Минспорта России Олег Матыцин заявил, что лимит на легионеров в российском футболе должен быть.

Фото: pixabay.com

Теги: отборочный матч, сборная россии по футболу, футбол, чм-2022
Категории: Мировые новости, Новости России, Спорт, Лента новостей,

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