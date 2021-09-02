Матыцин: лимит на легионеров в российском футболе должен быть

В Минспорта РФ оценили предложение по отказу от лимита на легионеров в футбольных клубах.

Лимит на легионеров в российском футболе должен быть. Такое заявление на полях Восточного экономического форума сделал глава Минспорта Олег Матыцин. Он прокомментировал ситуацию журналистам "РИА Новостей". накануне в Москве состоялось собрание клубов Российской премьер-лиги, на котором обсуждалась тема реформ и лимита легионеров. Сейчас в РПЛ действует ограничение - не более восьми иностранных спортсменов в заявке от каждой команды на турнир. Глава РФС допустил, что этот лимит может быть отменен.

Лимит обязательно должен быть. Но он должен быть сформулирован и иметь определенную цель. Его формат может обсуждаться. Вряд ли те же клубы будут покупать иностранных игроков, чтобы они сидели на лавке. Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

Эксперт задал риторический вопрос о том, из кого Россия будет формировать национальную сборную по футболу, если во всех клубах будут играть практически одни иностранные спортсмены. Матыцин напомнил, что одна лишь отмена лимита на легионеров не решит проблем с развитием отечественного футбола.

Матыцин не считает, что судьи на Олимпиаде в Токио относились к РФ предвзято.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

