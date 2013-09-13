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Матыцин не считает, что судьи на Олимпиаде в Токио относились к РФ предвзято
Сегодня, 10:10
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Матыцин не считает, что судьи на Олимпиаде в Токио относились к РФ предвзято

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В Минспорте РФ оценили получение серебряной медали Денисом Аблязиным в опорном прыжке.

Российский министр спорта Олег Матыцин не считает, что судьи на Олимпиаде в Токио относились к нашим спортсменам предвзято. Такое заявление специалист сделал в эфире телеканала "Россия-24" в интервью для журналистики Наиле Аскер-заде. Он подчеркнул, что атлетов также не ущемлял в правах и технический персонал.

По поводу выступления и оценок Дениса Аблязина, там просто сложность была выше у представителя Южной Кореи, и в соответствии с международными регламентами объективно было присуждено золото ему. И я бы не сказал, что судейство было претенциозным.

Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

Напомним, что 2 августа россиянин Денис Аблязин завоевал серебряную медаль на летних Играх в Японии. Спортсмен выступал в опорном прыжке. Он показал одинаковый результат с обладателем золотой медали Син Чжи Хваном из Южной Кореи. По регламенту победитель соревнований при равенстве общего показателя определяется по итогу лучшей из двух попыток.

Матыцин: стоит уделить внимание медалеемким видам спорта.

Фото: Pixabay.com

Теги: денис аблязин, легкая атлетика, олег матыцин, олимпиада в токио, опорный прыжок
Категории: Спорт, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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