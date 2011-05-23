Олимпиада-2020 в Токио: расписание соревнований на 28 июля, где смотреть, медальный зачет

Летние Олимпийские игры стартовали в Токио 23 июля.

В Токио 23 июля стартовали Летние Олимпийские игры, которые перенесли с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Piter.TV публикует расписание шестого дня соревнований, 28 июля, и рассказывает, где можно посмотреть спортивные состязания.

Какие соревнования пройдут?

Академическая гребля. Финал среди парных двоек и четверок в мужских и женских командах, полуфинал двоек и парных двоек в легком весе в мужских и женских командах.

В парных двойках от России выступят Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина, Илья Кондратьев и Андрей Потапкин.

Показ состязаний с 2.10 до 6.50

Бадминтон. Одиночный разряд, групповой раунд среди женщин и мужчин.

От России выступят Евгения Косецкая и Сергей Сирант.

Показ состязаний с 3.00 до 14.40.

Волейбол. Предварительный раунд среди мужских команд.

Россия сразится с Бразилией.

Показ состязаний с 3.00 до 15.45

Гандбол. Предварительный раунд среди мужских команд.

Показ состязаний с 3.00 до 15.30.

Баскетбол. Предварительный раунд среди мужских команд.

Показ состязаний с 4.00 до 15.00.

Баскетбол 3х3. Полуфиналы среди женских и мужских команд, матчи за бронзовые и золотые медали среди женских и мужских команд.

Показ состязаний с 11.00 до 16.25.

Бейсбол. Первый раунд.

Показ состязания в 6.00.

Бокс. Четвертьфинала и 1/8 финала среди женщин, 1/8 финала среди мужчин в легчайшем и полутяжелом.

От России выступят Зенфира Магомедалиева, Имам Хатаев и Альберт Батыргазиев.

Показ состязаний с 5.00 до 7.39.

Велоспорт. Шоссе. Финалы индивидуальных гонок с раздельным стартом среди мужчин и женщин.

От России выступит Александр Власов.

Показ состязаний в 5.30 и 8.00

Водное поло. Предварительный этап женского турнира.

Показ состязаний в 8.00 и 9.30.

Гребля на каноэ и байдарках, слалом. Попытки для женских и мужских команд.

От России выступят Алсу Миназова и Павел Эйгель.

Показ состязаний в 6.50 и 7.50

Дзюдо. Туры на выбывание, четвертьфиналы, полуфиналы, соревнования за бронзу, финалы среди женщин и мужчин.

От России выступят Мадина Таймазова и Михаил Игольников.

Показ состязаний с 5.00 до 12.50.

Настольный теннис. Одиночный разряд, четвертьфиналы среди мужчин и женщин.

Показ состязаний в 4.00 и 5.00.

Парусный спорт.

Показ состязаний с 6.05 до 10.40.

Плавание. 100 м и 200 м вольным стилем, брассом, баттерфляем и комплексом; эстафеты вольным стилем среди женщин и мужчин. Полуфиналы и финал.

Показ состязаний с 4.30 до 14.17.

Пляжный волейбол. Предварительные состязания мужских и женских турниров.

От России выступят Надежда Макрогузова и Светлана Холомина, Илья Лешуков и Константин Семенов.

Показ состязаний с 3.00 до 11.00.

Прыжки в воду. Финалы, синхронный трамплин 3 метра.

От России выступит Евгений Кузнецов.

Показ состязаний в 9.00.

Регби. Полуфинал, матчи за бронзовые и золотые медали мужского турнира.

Показ состязаний с 3.00 до 12.00

Спортивная гимнастика. Финал личного многоборья среди мужчин.

От России выступят Артур Далалоян и Никита Нагорный.

Показ состязаний в 13.15.

Стрельба. Трап среди женщин и мужчин.

От России выступят Екатерина Субботина и Дарья Семьянова, Алексей Алипов.

Показ состязаний в 3.00 и 3.50.

Стрельба из лука. Личное первенство среди мужчин и женщин, вылеты в 1/32 и 1/18 финала.

От России выступит Галсан Базаржапов.

Показ состязаний с 3.30 до 13.40.

Теннис. Первый раунд парного разряда микс, четвертьфиналы парных разрядов среди мужчин и женщин и одиночного разряда среди женщин, третий раунд одиночного разряда среди мужчин.

В парном разряде Россия сразится с Францией, Украиной и Хорватией, в одиночных – со Швейцарией и Аргентиной. От России выступят Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Вероника Кудерметова и Елена Веснина,

Показ состязаний в 5.00.

Тяжелая атлетика. Мужской турнир до 73 кг, соревнование за золотую медаль.

Показ состязаний в 7.50 и 13.50.

Фехтование. Командная сабля среди мужчин, четвертьфиналы, полуфиналы, бои за бронзовую и золотую медали.

Россия сразится с Германией, от России выступят Дмитрий Даниленко, Камил Ибрагимов, Константин Лоханов и Вениамин Решетников.

Показ состязаний с 4.00 до 13.30.

Футбол. Первый раунд в мужском турнире.

Показ состязаний с 11.00 до 14.30.

Хоккей на траве. Женские и мужской турниры.

Показ состязаний с 3.30 до 14.45.

Где посмотреть?

Прямые трансляции Игр ведут Первый канал, канал Россия-1, канал Матч ТВ. Следить за соревнованиями можно как по телевизору, так и на сайтах каналов.

Медальный зачет по состоянию на 27 июля

К 16.30 вторника, 27 июля, первую строчку занимает Япония с 18 медалями (10 из них – золотые, 5 – бронзовые, 3 – серебряные), вторую завоевали США с 24 медалями (9 золотых, 8 бронзовых, 7 серебряных), третья позиция ушла к Китаю с его 21 медалями (9 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых). Россия в общем зачете занимает четвертую строку, у наших спортсменов насчитывается 18 медалей: по 7 золотых и серебряных и 4 бронзовых.

Фото: pexels; unsplash