Ле Пен обвинила Макрона в подготовке "административного переворота"

В Париже оценили попытки президента переназначить на госдолжности своих ставленников.

Французский президент Эммануэль Макрон на фоне провала своей политической партии на выборах готовит "административный переворот". Соответствующей информацией с местными журналистами из радиостанции France Inter поделилась лидер парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Ходят слухи, что президент республики рассмотрит возможность завтра, то есть за четыре дня до второго тура, сменить генерального директора национальной полиции, хотя он должен был остаться на посту до конца Олимпийских игр, и директора Национальной жандармерии. Марин Ле Пен, политик

Иностранка добавила, что целью таких поспешных должностных назначений в Елисейском дворце является не допущение властями страны того, чтобы лидер "Национального объединения" Жордан Барделла мог управлять страной "так, как хочет" в том случае, если его партия наберет большинство голосов во втором туре парламентских выборов. Это также будет означать, что депутат получит место премьер-министра Франции. Напомним, что о том, что глава государства Эмманюэль Макрон может сменить ряд чиновников, поставив на их место свои приближенные лица, писало западное издание Journal du Dimanche.

Ле Пен назвала заявление Макрона об ударах по России шагом к мировой войне.

Фото и видео: YouTube / France Inter