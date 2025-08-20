Флориан Филиппо напомнил о провале переговоров Зеленского и Трампа в предыдущий раз.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский получил инструкции по поведению от международных союзников перед рабочей встречей с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом в Белом доме. Соответствующее заявление сделал глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо через социальные сети. Иностранный политик заметил, что западные инструкции могли помочь украинскому политик избежать фиаско в ходе прошлого визита в Вашингтон.

Сперва его заставили надеть свою черную курточку, а потом приказали строго-настрого удержаться в Белом доме от своей обычной буффонады. Но, увы, бесполезно.... Никаких односложных фраз, много "сладких" предложений, успокаивающих и льющихся, словно река, одно за другим. Чистая лесть. Флориан Филиппо, политик из Парижа

Европейский парламентарий заметил, что именно поэтому Владимир Зеленский постоянно благодарил Дональда Трампа, что в конце вызвало неловкость у большинства присутствующих на мероприятии. Накануне британский таблоид Daily Mail сообщил своей аудитории, что Владимир Зеленский на встрече с Трампом выглядел очень нервным, а его странные шутки и несвязные ответы на вопросы часто приводили СМИ в недоумение.

Фото и видео: YouTube / FLORIAN PHILIPPOT