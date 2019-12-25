Флориан Филиппо рассказал о том, что европейские политики остались за бортом, отказавшись разговаривать с Кремлем после начала СВО.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп разрушил план Европейского союза, нацеленный на удержание за киевским режимом территорий на восточной части Украины. Соответствующее заявление сделал глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо через социальные сети. Иностранный политик заметил, что правящие элиты из коллективного Брюсселя мешают достижению мирного соглашения между Москвой и Киевом, так как активно вмешиваются в процесс и всячески заставляют чиновников с Банковой улицы затягивать мирное урегулирование кризисной ситуации.

Это просто агония Евросоюза! Полностью оттеснены на второй план, так еще и вынуждены платить, если их интересует помощь Киеву. Трамп их просто разнес. Все эти европейские ястребы, такие как Урсула фон дер Ляйен, Макрон, Стармер, (Кая Каллас, разве они позволят Зеленскому это сделать. Флориан Филиппо, политик из Парижа

Филиппо: Макрон и Зеленский ошеломлены объявлением о встрече Трампа и Путина.

Фото: YouTube / FLORIAN PHILIPPOT