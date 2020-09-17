Французский политик уверен, что аналогичная ситуация сложилась и в других странах коллективного Брюсселя.

Новости о предстоящей встрече американского президента-респкбликанца Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным просто ошеломили и дезориентировали французского лидера Эмманюэля Макрона и украинского политика Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо через социальные сети.

Объявление о встрече Трампа и Путина на следующей неделе на Аляске произвело эффект разорвавшейся бомбы! С тех пор Макрон и Зеленский мечутся потерянные, ошеломленные, дезориентированные и подавленные: их план полностью рухнул". Флориан Филиппо, политик из Парижа

Иностранный специалист указал своей аудитории, что другие международные союзники киевского режима из Европы пребывают в таком же "состоянии оцепенения", как и власти в Елисейском дворце. Известно, что Белый дом 8 августа объявил общественности, что Трамп рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Это будет первая очная встреча Путина и Трампа с момента возвращения последнего в вашингтонскую администрацию.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Florian Philippot