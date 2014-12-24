Франсуа Байру рассказал об экономической проблеме, которую Парижу важно решить.

Государственный долг Франции увеличивается каждую секунду на пять тысяч евро. Соответствующее заявление сделал местный премьер-министр Франсуа Байру в видеообращении, опубликованном в социальных сетях. Иностранный чиновник указал общественности на высокую стоимость обслуживания государственного долга, которая продолжает расти из года в год. По его словам, если власти не будут принимать никакие меры, то эта цифра достигнет в 2029 году 100 миллиардов евро. Руководитель национального правительства уточнил, что в последний раз сбалансированный бюджет европейской страны был представлен в 1974 году.

Когда сумма долга достигает 3 400 миллиардов евро, эту сумму невозможно себе представить. Однако есть цифра, которую можно держать в голове. Это то, что каждую секунду каждого дня и каждой ночи долг Франции увеличивается на пять тысяч евро. Франсуа Байру, премьер-министр Франции

Напомним, что во вторник, 5 августа, министерство по финансам в париже сообщило гражданам о том, что дефицит бюджета Франции по результатам первых шести месяцев 2025 года составил 100,4 миллиарда евро.

Французские и китайские бренды потеряли позиции в торговых центрах Петербурга.

Фото: YouTube / La chaîne du media trainer