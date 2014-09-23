Французские и китайские бренды потеряли позиции в торговых центрах Петербурга

Доля иностранных магазинов в петербургских ТЦ упала в два раза за пять лет

Количество международных торговых сетей в торговых центрах Санкт-Петербурга сократилось более чем в два раза за последние пять лет, их доля на рынке снизилась до 12%, сообщает пресс-служба NF Group со ссылкой на данные исследования, предоставленные изданию "Деловой Петербург".

По данным аналитиков, наибольшее представительство среди оставшихся иностранных операторов имеют компании из Франции, Китая, Италии, Турции и Ливана. Площадь, занимаемая зарубежными ретейлерами в торговых центрах города, уменьшилась с 62% в начале 2022 года до 43% в 2025 году. Процесс сокращения количества магазинов международных сетей продолжается.

Исследование охватывает все крупные торговые центры Санкт-Петербурга и учитывает как уход международных брендов с российского рынка, так и сокращение их площадей в существующих торговых объектах.

Ранее сообщалось, что в Петербурге объем предлагаемых вакансий для самозанятых сократился на 17% за год.

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