В Петербурге объем предлагаемых вакансий для самозанятых сократился на 17% за год

Средний показатель ежемесячно размещаемых объявлений о вакансиях для самозанятых составил порядка 1,6 тысячи в первой половине 2025 года.

Интерес жителей Петербурга к статусу самозанятого снижается. Согласно аналитике HeadHunter Северо-Запад, объем предлагаемых вакансий для самозанятых сократился на 17% относительно показателей прошлого года. Если в первой половине 2024-го рынок труда предлагал примерно десять тысяч позиций, то в аналогичном периоде нынешнего года предложение упало до восьми тысяч.

Средний показатель ежемесячно размещаемых объявлений о вакансиях для самозанятых составил порядка 1,6 тысячи в первой половине 2025 года. Однако параллельно отмечается рост числа рабочих мест по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Так, издание "Ведомости. Северо-Запад" информировало, что по состоянию на первую половину 2025 года количество работающих по таким соглашениям увеличилось на 14,3%, достигнув отметки в 78,7 тысячи человек. Данные предоставлены Петростатом по итогам мониторинга ситуации на рынке труда региона.

Кроме того, пресс-служба HeadHunter Северо-Запад отметила увеличение количества предложений трудоустройства по ГПХ почти на треть (28%) по сравнению с предыдущими периодами. Всего за первое полугодие 2025 года платформа зафиксировала появление двенадцати тысяч таких вакансий.

Наиболее востребованными направлениями, использующими договор ГПХ, остаются сфера информационных технологий, телекоммуникаций и розничная торговля.

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