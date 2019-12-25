Петербуржцы испытывают самый высокий уровень эмоционального выгорания на работе в РФ

75% опрошенных признались, что ощущают выгорание каждый рабочий день.

Специалисты банка "Точка" и платформы hh.ru провели исследование, выяснившее отношение российских работников к различным аспектам трудовой деятельности. Результаты исследования представлены в опубликованном пресс-релизе hh.ru.

Исследование показало высокую степень эмоционального напряжения среди петербургских работников. Именно жители Северной столицы чаще остальных россиян испытывают чувство профессионального выгорания: 75% опрошенных признались, что ощущают выгорание каждый рабочий день.

Помимо выгорания, значительную долю неприятных переживаний вызывают рабочие стрессы и тревога относительно текущих дел — с этими проблемами сталкивается большинство сотрудников, что подтвердили 65% участников опроса. Третьей по значимости проблемой стало нарушение равновесия между работой и личной жизнью: почти половина жителей Петербурга жалуется на невозможность полноценного разделения рабочего процесса и личного пространства.

Также значительная доля респондентов отметила проблемы информационной перегрузки и необходимость постоянно находиться на связи вне офиса — с этим столкнулись 47% и 45% опрошенных соответственно. Каждый четвертый участник указал на регулярное возникновение переработок в повседневной рабочей практике.

Ранее мы сообщили о том, что каждый пятый петербуржец не рассчитывает на успехи в быстром трудоустройстве.

Фото: unsplash (Headway)