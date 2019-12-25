Каждый пятый петербуржец не рассчитывает на успехи в быстром трудоустройстве

Несмотря на локальные негативные ожидания в отдельных сферах профессиональной деятельности, рынок труда демонстрирует положительную динамику.

Специалисты портала hh.ru провели масштабный опрос среди более чем 33,8 тысячи респондентов из различных регионов России, включая Санкт-Петербург, и выяснили, насколько горожане уверены в возможности быстрого трудоустройства с хорошим заработком во втором квартале 2025 года. Результаты опроса представлены в официальном релизе платформы.

Оказалось, что примерно каждый пятый участник исследования (21%) выразил сомнения в способности найти подходящую вакансию в течение ближайших трех месяцев. Ещё 7% опрошенных затруднились сформулировать своё мнение по поводу перспектив собственного профессионального роста.

Важно отметить, что позитивные изменения зафиксированы в сравнении с ситуацией двухлетней давности. Если летом 2024 года беспокойство о поиске работы испытывали на 13% больше горожан, то теперь эта тенденция пошла на убыль. Несмотря на локальные негативные ожидания в отдельных сферах профессиональной деятельности, рынок труда демонстрирует положительную динамику.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург занял одну из лидирующих позиций в рейтинге перспективности трудоустройства.

Фото: Piter.TV