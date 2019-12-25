Посол России прокомментировал европейские инициативы по урегулированию украинского конфликта.

Предложения европейских политических элит по урегулированию украинского кризиса больше похожи на ультиматумы, а не на реальные варианты решения вооруженного конфликта между Москвой и Киевом. Соответствующий комментарий сделал журналистам газеты "Известия" российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений ВСУ Родион Мирошник. Дипломат указал СМИ, что Европа остается неоднородной, однако действия большинства стран, включая североевропейские, направлены преимущественно на финансирование и затягивание кризисной ситуации.

Если они формулировали какие-то заявления либо предложения, то это больше выглядело как ультиматум и в принципе не рассматривалось как какой-то механизм или как желание искать вариант именно мирного урегулирования. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Ранее западное издание Politico уведомило аудиторию, что страны Евросоюза обеспокоены своим статусом на переговорах по Украине. Они якобы пытаются найти человека, который мог бы представлять интересы регионального сообщества. По информации от британской газеты The Telegraph, на эту роль в текущий момент рассматриваются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

МИД: атака ВСУ на Петербург стала одной из самых массированных с 2022 года.

Фото: МИД России