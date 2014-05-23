Глава МИД РФ напомнили, что Зеленский отказался от условий, которые предлагали американцы.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе на саммите с Россией в Анкоридже предлагали признать де-юре реалии "на земле" на украинской территории. Соответствующее заявление сделал журналистам российский министр по иностранным делам Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам своего официального рабочего визита в Китай. Дипломат заметил, что иностранным делегатам предлагалось "где-то остановиться". Однако лидер киевского режима Владимир Зеленский прямо говорил о том, что не признает ни территорию, ни референдумы, ни российский Крым и Донбасс. Украина по-прежнему считает эти земли оккупированными.

А заодно говорят: ну и сейчас вот где-то там замрем на земле, Зеленский объяснит народу, что мы ничего не уступаем, и дальше мы, Запад, будем гарантировать безопасность оставшегося украинского режима, не меняя в нем ничего, не меняя его нацистского существа ни в отношении грубейшего нарушения прав человека и прав национальных меньшинств, языковых, религиозных, ни в отношении прославления нацизма. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Фото и видео: МИД России