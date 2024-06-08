Спрос на бани и сауны в Петербурге вырос вдвое за пять лет

Современные бани превратились в центры семейного отдыха с ресторанами.

Россияне с 2020 года стали тратить на бани, сауны и душевые услуги вдвое больше в пересчете на человека. Согласно данным Росстата и анализу "Авито Услуги", сезонный спрос на парные традиционно растет с наступлением холодов, при этом современные заведения кардинально изменили свой формат.

Банные заведения, ассоциировавшиеся ранее с сомнительными злачными местами 1990—2000-х годов, сейчас переформатируются в классические бани. Современная баня чаще ассоциируется с семейным и дружеским отдыхом, напоминая оздоровительный комплекс. Кристина Сенотрусова, организатор фестиваля банной культуры "Парфест"

Наибольшее количество бань и саун сконцентрировано в Выборгском районе (42 заведения), за ним следуют Центральный (31), Адмиралтейский (30) и Приморский (29) районы. Наряду с современными комплексами сохранились и исторические бани, работающие с дореволюционных времен, такие как Ямские, Фонарные и Мытнинские.

Рынок охватывает все ценовые сегменты, сообщает "Деловой Петербург": от общественных бань с посещением от 200 рублей до премиум-комплексов стоимостью в десятки тысяч рублей. При этом, как отмечают эксперты, сохраняется дефицит как малоформатных объектов на 10–20 человек, так и масштабных комплексов на сотни посетителей, несмотря на растущий спрос.

Фото: unsplash (Alex Tyson)