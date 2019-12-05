Лавров: ЕС в своей политике против России уже "переплюнул" НАТО

Глава МИД РФ оценил решение Европы по дальнейшей милитаризации.

Европейский союз в своей внешней политике против Москвы уже "переплюнул" НАТО. Соответствующее заявление журналистам сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник из внешнеполитического ведомства выступил на заседании посольского круглого стола. Таким образом эксперт прокомментировал так называемые гарантии безопасности коллективного Брюсселя для киевского режима. Речь идет о пунктах по обязательному членству Украины в ЕС. В Москве заметили, что это не меняет линию, нацеленную на продолжение военных действий и дальнейшую враждебность против России. Сергей Лавров добавил, что о своей заряженности на милитаризацию региональное сообщество оказалось не менее настойчивым, чем Североатлантический блок.

Евросоюз сейчас по своей риторике самой собой, может быть, переплюнул уже НАТО. А по своей заряженности на милитаризацию и ее затачивание против нашей страны не менее настойчив, чем Североатлантический альянс. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Фото и видео: МИД России