Глава МИД России оценил слова генсека НАТО о готовности защищать союзников на Ближнем Востоке.

Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте по вооруженному конфликту на Ближнем Востоке говорят о том, что интересы Североатлантического военного альянса находятся "там, где скажут". Соответствующее заявление журналистам сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник из внешнеполитического ведомства выступил на заседании посольского круглого стола. Таким образом эксперт привел аудитории слова Марка Рютте о том, что страны-члены военного блока подготовились к атаке на иранскую территорию в раках коллективного соглашения и его Пятой статьи. Западный представитель пояснил, что альянс придерживается обязательств по защите каждого дюйма земли членов НАТО "в полном, на 360 градусов, формате".

То есть он использовал известный образ Анналены Бербок про 360 градусов, но несколько в ином контексте. И смысл его высказываний: уважаемые члены мирового сообщества, знайте, что интересы НАТО находятся там, где мы мы вам скажем. Сергей Лавров, глава МИД России

Фото и видео: МИД России