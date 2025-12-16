В Кузбассе умер ребенок, которого бросили в заблокированной машине

Мальчик впал в кому после теплового удара

Мать оставила семилетнего сына одного в автомобиле и ушла по своим делам в городе Таштагол. В итоге, он получил тепловой удар и впал в кому, сегодня стало известно о его смерти, сообщил Telegram-канал "112".

Позже выяснилось, что женщина, оставившая ребенка в заблокированной машине, уходила выбирать путевку в турфирму. Для этого она спеуиально приехала из Новокузнецка. По ее словам, сын сам захотел остаться в автомобиле, а она приоткрыла задние окна.

Вот только вернувшись, якобы черех=з 20 минут жительница Кузбасса увидела, что мальчик без сознания. Мать вызвала скорую и ребенка доставили в реанимацию с диагнозом "тепловой удар".

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Теперь когда стало о смерти ребенка, горе-родительница предстанет перед судом.

Фото: Magnific