  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кузбассе умер ребенок, которого бросили в заблокированной машине
Сегодня, 15:08
159
ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

В Кузбассе умер ребенок, которого бросили в заблокированной машине

0 0

Мальчик впал в кому после теплового удара

Мать оставила семилетнего сына одного в автомобиле и ушла по своим делам в городе Таштагол.  В итоге, он получил тепловой удар и впал в кому, сегодня стало известно о его смерти, сообщил Telegram-канал "112".

Позже выяснилось, что женщина, оставившая ребенка в заблокированной машине, уходила выбирать путевку в турфирму. Для этого она спеуиально приехала из Новокузнецка. По ее словам, сын сам захотел остаться в автомобиле, а она приоткрыла задние окна.

Вот только вернувшись, якобы черех=з 20 минут жительница Кузбасса увидела, что мальчик без сознания. Мать вызвала скорую и ребенка доставили в реанимацию с диагнозом "тепловой удар".

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Теперь когда стало о смерти ребенка, горе-родительница предстанет перед судом. 

Фото: Magnific

 

Теги: кемеровская область, кузбасс, ребенок умер в кузбасса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии