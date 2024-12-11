Нерпу обнаружили рядом с заводом "Пелла" в Ленобласти

Спасатели утверждают, что животному не грозит опасность.

Недалеко от Ленинградского судостроительного завода "Пелла" была обнаружена молодая особь нерпы. По словам спасателей животных, она живет там уже порядка 10-ти дней и прекрасно себя чувствует. Ей не грозит какая-либо опасность. Видеозаписью отдыха нерпы на льду поделились в группе спасателей тюленей.

Специалисты полагают, что животное перебазировалось ближе к людям ввиду малого количества льда на Ладожском озере.

Льда на Ладоге мало и нерпы сейчас могут отдыхать в самых неожиданных местах. Группа ВКонтакте "Спасение тюленей"

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Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей