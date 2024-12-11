Собака несколько часов ждала пострадавшего на гололеде хозяина на Парнасе

Питомцу нашли дом, пока мужчина проходит лечение.

На Парнасе собака по кличке Ася несколько часов ждала своего хозяина, которого госпитализировали в больницу после падения на льду. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По данным tg-канала "Mash на Мойке", питомцу нашли дом, пока мужчина проходит лечение. Известно, что он получил перелом ноги.

Как рассказала местная жительница, Ася сначала рычала на всех, однако со временем доверилась женщине. Позже хозяин собаки вышел на связь, его выпишут только через несколько недель из-за операции.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тихвине спасли собаку, которая провалилась в открытый люк во время прогулки.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком